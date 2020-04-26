Собчак рассказала о своем крабовом бизнесе

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26 апреля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Получится ли у телеведущей Ксении Собчак стать «крабовой королевой». Собчак заинтересовалась рыбо- и крабодобывающей отраслями в 2016 году после того, как сотрудники рыбокомбината на острове Шикотан (Курилы) в ходе «Прямой линии» жаловались президенту Владимиру Путину на условия труда.

Она решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке, пообщавшись в предпринимателем Олегом Каном, который по поручению тогдашнего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко «решил все задачи и поставил комбинат на ноги».

Собчак предложил заняться крабовым бизнесом давнишний знакомый Игорь Соглаев, который ранее помогал ей с некоторыми инвестициями. Собчак отказалась назвать цену покупки бизнеса, но заметила, что для нее она была «значительной». Ксения Анатольевна является финансовым инвестором в проекте, а Игорь Соглаев занимается стратегическим управлением. Собчак утверждает, что Олег Кан сейчас не имеет отношения к бизнесу, доли в котором она купила, но продолжает консультировать новых владельцев бизнеса.