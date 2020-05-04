В России число зараженных коронавирусом за сутки превысило 10,5 тыс. человек

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4 мая 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в России выросло до 145 268 человек в 85 регионах. Об этом стало известно в понедельник, 4 мая.

«За последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 1456 человек и зарегистрировано 76 летальных исходов.

Наибольше число заболевших зафиксировано в Москве – 5795, Московской области – 803 и Санкт-Петербурге – 317.

Ранее Анна Попова и Михаил Мурашко назвали сроки сохранения ограничительных мер в России. Глава Роспотребнадзора объяснила, возможно ли прекратить циркуляцию коронавируса.