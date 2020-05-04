Попова уточнила, сколько будут действовать ограничения из-за коронавируса: «Мы учимся жить по-новому»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 мая 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, когда россияне смогут вернуться к «нормальной жизни». По ее словам, ограничения из-за пандемии коронавируса нового типа будут сниматься постепенно.

«Мы учимся жить по-новому, в условиях, когда вирус есть. И вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим: здесь снимаем ограничения, но вместе с тем, у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией … в условиях этого баланса нам придется жить определённое время», - пояснила она в интервью каналу «Россия 24».

Попова отметила, что часть ограничений будет сохраняться до появления вакцины или лекарственного средства.

Ранее аналогичное мнение выразил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Кроме того, эпидемиолог назвал условия, которые будут указывать на «конец пандемии».