Ограничения по коронавирусу частично сохранят до появления вакцины

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3 мая 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, вакцина

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, они будут сниматься поэтапно, сообщил сегодня глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Какие-то из ограничений будут сохранены до появления медикаментозных мер профилактики распространения, отметил Мурашко в интервью "России 24". Как он добавил, выход на плато по COVID-19 не будет означать, что "сразу же объявили праздник, хлопушки и, соответственно, сняли все меры ограничения".

Михаил Мурашко оценил информацию о появлении второй волны заражения коронавирусом нового типа в России.