Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 мая 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, возможно ли прекратить циркуляцию новой коронавирусной инфекции в обществе. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», - пояснила она, отметив, что никакие ограничительные меры помочь не смогут.

Однако Попова призывает граждан соблюдать предписания властей и рекомендации медицинских экспертов, чтобы ограничительные меры постепенно смягчались, а рост заболеваемости снизился.

Ранее Анна Попова и Михаил Мурашко назвали сроки сохранения ограничительных мер в России.

Кроме того, эксперт объяснил, как формируется иммунитет у переболевших коронавирусом нового типа пациентов.