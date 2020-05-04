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Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Попова оценила возможность прекращения циркуляции коронавируса
фото: Анна Попова, rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, возможно ли прекратить циркуляцию новой коронавирусной инфекции в обществе. Своим мнением она поделилась в интервью телеканалу «Россия 24».

«Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», - пояснила она, отметив, что никакие ограничительные меры помочь не смогут.

Однако Попова призывает граждан соблюдать предписания властей и рекомендации медицинских экспертов, чтобы ограничительные меры постепенно смягчались, а рост заболеваемости снизился.

Ранее Анна Попова и Михаил Мурашко назвали сроки сохранения ограничительных мер в России.

Кроме того, эксперт  объяснил, как формируется иммунитет у переболевших коронавирусом нового типа пациентов.

БА

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