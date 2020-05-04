Эксперт назвал условие формирования «максимального иммунитета» к коронавирусу и появления второй волны заражения

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4 мая 2020, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов объяснил, как формируется иммунитет у переболевших коронавирусом нового типа пациентов.

«Вариант первый: человек очень легко переболел. Он ведет здоровый образ жизни, хорошо ест, высыпается и прочее. В его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела. Для организма такая легкая форма может пройти не замеченной», - высказал он.

Ершов добавил, что иммунитет может не сформироваться и у человека, который переболел COVID-19 в крайне тяжелой форме и организм испытал настолько сильный стресс, что потратил все силы на поддержание жизни в данный момент, а не на защиту в будущем.

«…оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета - при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов», - пояснил он, отметив, что тогда формируется «максимальный иммунитет».

Кроме того, Ершов объяснил, что повторные случаи заболевания характерны для любой «патологии», в том числе вызванной коронавирусной инфекцией. По его словам, необходимо снизить возникновение новых случаев и скорость распространения вируса к осени, иначе второй волны не избежать.

«… это стопроцентно сезонный вирус и осенью-зимой он будет активизироваться», - считает он.

Ранее в Минздраве оценили появление второй волны заражения COVID-19 и назвали сроки снижения заболеваемости.