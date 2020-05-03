Названа дата проведения репетиции воздушной части парада Победы в Москве

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3 мая 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: парад Победы, kremlin.ru

Репетиция воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт в Москве в понедельник, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни – 5 и 6 мая). Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая», - пояснили в госкорпорации.

Отмечается, что на время репетиции будут введены ограничения на работу московских аэропортов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что будет делать после работы 9 Мая.

Кроме того, в Кремле анонсировали возможное обращение Владимира Путина к россиянам после возложения цветов к Вечному огню 9 мая.