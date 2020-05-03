Песков о праздновании 9 Мая: «Рюмку водки выпью, песню спою»

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3 мая 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как отпразднует 9 мая годовщину по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Известно, что из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятие перенесены на неопределённый срок.

«9 мая … так или иначе какие-то будут рабочие моменты, а потом рюмку водки обязательно выпью, а как же. И "День Победы" спою, конечно», - поделился Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда пройдут памятные мероприятия в честь Дня Победы в Москве, в том числе ежегодный парад.

Кроме того, в Кремле анонсировали возможное обращение Владимира Путина к россиянам после возложения цветов к Вечному огню 9 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Зарубин (@zarubinreporter)3 Май 2020 в 2:29 PDT