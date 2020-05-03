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3 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вечный огонь в Москве, pixabay.com

В воскресенье, 3 мая, в Кремле рассказали, когда в России состоится полноценное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее сообщалось, что 9 мая мероприятий не будет.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что праздник состоится, когда это будет безопасно с эпидемиологической точки зрения. Отмечается, что 9 мая Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню, а затем обратится к россиянам.

Известно также, что так или иначе глава государства присоединится к акции "Бессмертный полк", которая стала традиционной.