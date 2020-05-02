В Кремле сообщили, что Путин 9 мая может выступить с обращением к россиянам после возложения цветов к Вечному огню

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2 мая 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимр Путин 9 мая может выступить с обращением к россиянам после возложения цветов к Вечному огню.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам", - сказал пресс-секретарь главы государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Президент принял решение отложить проведение Парада на Красной Площади по случаю 75-летния Победы из-за распространения коронавируса. Как сказал, риски, "связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки". Перенести праздничные мероприятия из-за угрозы здоровью участников Путина попросили сами ветераны.

Акция "Бессмертный полк" перенесена не будет, но пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.

9 мая в день Победы в небе над Москвой состоится авиационный парад, в котором примут участие военные самолёты и вертолёты.