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Путин объявил: 9 мая в небе над Москвой состоится авиационный парад

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Путин объявил: 9 мая в небе над Москвой состоится авиационный парад
MOD Russia, globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил, что 9 мая в день Победы в небе над Москвой состоится авиационный парад, в которым примут участие военные самолёты и вертолёты.  По словам Путина, в день Победы в некоторых российских городах дадут праздничный салют

Парад Победы в Москве, который должен был пройти 9 мая, перенесён на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.
Путин заверил, что всёе мероприятия, которые планировалось провести 9 мая в честь 75-летия Победы, обязательно состоятся позднее, в том числе парад на Красной площади и акция Бессмертный полк.

По словам главы государства, праздничные мероприятия состоятся, когда ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране будет безопасна.

ИЧ

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