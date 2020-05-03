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3 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Нижегородской области число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 252. Оперштаб по коронавирусной инфекции COVID привел данные на утро 3 мая. На территории России за сутки выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев заражения выявлены в Москве – 5948. В Московской области коронавирус подтвердился у 822 человек, в Санкт-Петербурге – у 295, в Нижегородской области – у 252, в Мурманской области – у 238, в Республике Дагестан – у 136.

От 90 до 50 новых заболевших выявлены в 27 субъектах. Еще в 39 регионах зафиксировали до десяти случаев. В 13 регионах за сутки появилось менее десяти новых пациентов. В Брянской области за сутки выявили 86 новых заражений коронавирусом, общее число COVID - 1148.

В Нижегородскую область запрещен въезд для жителей других регионов на майские праздники. Несколько городов и сел в этом регионе закрыты на карантин.