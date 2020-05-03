В России за сутки количество заразившихся коронавирусом возросло на 10 633

Утром в воскресенье, 3 мая, стало известно, что на территории России за сутки выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб.
Подчеркивается, что общее число заболевших коронавирусом нового типа в РФ достигло к настоящему моменту 134 687 человек в 85 регионах.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подчеркнули сегодня, что согласно последним данным, у половины выявленных за сутки зараженных не было симптомов заболевания.