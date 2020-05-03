В России за сутки количество заразившихся коронавирусом возросло на 10 633

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3 мая 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, pixabay.com

Утром в воскресенье, 3 мая, стало известно, что на территории России за сутки выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил оперативный штаб.

Подчеркивается, что общее число заболевших коронавирусом нового типа в РФ достигло к настоящему моменту 134 687 человек в 85 регионах.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подчеркнули сегодня, что согласно последним данным, у половины выявленных за сутки зараженных не было симптомов заболевания.