В Челябинской области скончался врач, заразившийся COVID-19

В Челябинской области скончался врач, у которого ранее выявили "коронавирусную инфекцию". Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о враче общей практики из Брединского района, который осуществлял забор материала у лиц, контактировавших с зараженными COVID-19.