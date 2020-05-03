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В Челябинской области скончался врач, заразившийся COVID-19

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области скончался врач, заразившийся COVID-19
стетоскоп, pixabay.com
В Челябинской области скончался врач, у которого ранее выявили "коронавирусную инфекцию". Соответствующую информацию предоставили утром в воскресенье в пресс-службе правительства региона.
 
Речь идет о враче общей практики из Брединского района, который осуществлял забор материала у лиц, контактировавших с зараженными COVID-19.
 
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи кончиной медика и поручил правительству оказать семье умершего финансовую помощь.
 
Отметим, к настоящему моменту в области подтверждены 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ЕТ
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