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Названа новая возможная причина высокой смертности от COVID-19

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Research square

Названа новая возможная причина высокой смертности от COVID-19
лаборатория, pixabay.com
Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии провели исследование и назвали новую возможную причину высокого уровня смертности от коронавируса в некоторых странах.
 
Специалисты сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы со статистикой смертности от COVID-19 и установили взаимосвязь между данными показателями. Ученые утверждают, что в тех странах, где наблюдается дефицит данного вещества, смертей от коронавирусной инфекции был было больше.
 
Подчеркивается, что особенно низкий уровень витамина D был зафиксирован среди граждан Швейцарии, Испании и Италии. Кроме того, его недостаток выявлен у пожилых людей.
ЕТ

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