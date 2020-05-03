Названа новая возможная причина высокой смертности от COVID-19

Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии провели исследование и назвали новую возможную причину высокого уровня смертности от коронавируса в некоторых странах.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 стран Европы со статистикой смертности от COVID-19 и установили взаимосвязь между данными показателями. Ученые утверждают, что в тех странах, где наблюдается дефицит данного вещества, смертей от коронавирусной инфекции был было больше.

Подчеркивается, что особенно низкий уровень витамина D был зафиксирован среди граждан Швейцарии, Испании и Италии. Кроме того, его недостаток выявлен у пожилых людей.