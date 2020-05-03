В Брянской области за сутки выявили 86 новых заражений коронавирусом, общее число COVID - 1148

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3 мая 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Брянской области, по данным на 3 мая, за минувшие сутки были подтверждены 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID. Всего в регионе с начала пандемии число зараженных достигло 1148.

По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, больше всего зараженных выявили в Брянске - 564 человек. За минувшие сутки в областном центре коронавирусом заболели 54 человек. В закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 120 человек.

За все время распространения коронавируса в Брянской области скончалось девять пациентов. У всех жертв коронавируса ранее были тяжелые хронические заболевания. 276 человек выздоровели.

Всего в Брянской области проведено более 15,4 тысячи исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

(ФОТО: vk.com/koronavirus32)

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