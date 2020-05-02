В Нижегородской области закрыли на карантин несколько городов и сел

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2 мая 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, стоп

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин велел ввести карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Такие меры связаны с высоким уровнем заболеваемости на этих территориях и будут действовать до устранения угрозы распространения и ликвидации очага коронавирусной инфекции.

Для контроля устанавливаются КПП и блокпосты.

Как отметил Глеб Никитин, введение карантина связано с высоким уровнем заболеваемости на данных территориях. "Практически во всех населённых пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции. Несмотря на все ограничения туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - сказал глава региона.

Ранее Глеб Никитин заявил, что гостям в регионе рады, но на майские праздники в этом году лучше никому не приезжать.