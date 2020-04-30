Власти Нижегородской области предупредили, что москвичам, приехавшим на майские в регион, придется платить за обсерватор

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30 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Смирнов, globallookpress.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что гостям в регионе рады, но на майские праздники в этом году лучше никому не приезжать. В Нижегородской области установлены ограничения на въезд в регион из-за ситуацией по коронавирусу.

Никитин подписал указ, в соответствии с которым в ближайшие дни прибывающие в область россияне, зарегистрированные в других российских регионах, даже "при условии владения имуществом на территории региона", "будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет. "За свой счет" - обратите внимание.

По мнению Никитина, сейчас на майские праздники смысла приезжать в Нижегородскую область нет.

Зарегистрированные в Нижнем Новгороде или в области россияне при возвращении из других субъектов также будут обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Только в домашних условиях.

Для водителей грузового автотранспорта с товарами первой необходимости, водителей пассажирского транспорта, сотрудников экстренных служб на специальном автотранспорте и "командировочных" сделано исключение.

Никитин ранее об ужесточении правил въезда в Нижегородскую область из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19