Глеб Никитин предупредил об ужесточении правил въезда в Нижегородскую область из-за коронавируса

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26 апреля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Сергей Смирнов, globallookpress.com

Нижегородский губернатор Глеб Никитин предупредил об ужесточении правил въезда в Нижегородскую область из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Въезд в Нижегородскую область со следующей недели будет только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области.

"Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские", - сообщил глава региона.

В Нижегородской области сейчас действует указ: все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции.

В Нижегородской области подтверждено 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 109 человек выздоровели. Восемь пациентов умерли.

Никитин привел данные: "Вспомните мой пост от пятницы 17 апреля. Я ожидал 24 апреля до 1300 заражённых. Итог - 1096.

Это результат того, что нижегородцы все-таки молодцы, а уровень самоизоляции в целом достойный".

Напомним, в Дивеевком монастыре заболели насельницы. Дивеевский монастырь закрыт на карантин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin)25 Апр 2020 в 12:28 PDT