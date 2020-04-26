Глеб Никитин предупредил об ужесточении правил въезда в Нижегородскую область из-за коронавируса

Нижегородский губернатор Глеб Никитин предупредил об ужесточении правил въезда в Нижегородскую область из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Въезд в Нижегородскую область со следующей недели будет только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области.
"Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские", - сообщил глава региона.
В Нижегородской области сейчас действует указ: все, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции.
В Нижегородской области подтверждено 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 109 человек выздоровели. Восемь пациентов умерли.
Никитин привел данные: "Вспомните мой пост от пятницы 17 апреля. Я ожидал 24 апреля до 1300 заражённых. Итог - 1096.
Это результат того, что нижегородцы все-таки молодцы, а уровень самоизоляции в целом достойный".
Напомним, в Дивеевком монастыре заболели насельницы. Дивеевский монастырь закрыт на карантин.
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