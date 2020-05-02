Оперштаб назвал причину резкого роста зараженных коронавирусом в Москве

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2 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией объяснил, с чем связан резкий рост заражённых коронавирусом нового типа в Москве. За минувшие сутки в столице выявлено 5358 новых случаев COVID-19.

«Скорость подтверждения результатов тестов на Covid-19 увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших в Москве», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние сутки умерли 37 человек, а выздоровели еще 608.

При этом по России общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 124 054 человек.

Ранее медики показали снимки пяти кожных проявлений во время болезни коронавирусной инфекцией и назвали смертельную аномальную патологию.