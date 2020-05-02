В России за сутки выявили более 9,6 тысяч случаев заражения коронавирусом

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2 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число зараженных коронавирусом нового типа в Росси достигло 124 054 человек. Об этом стало известно в субботу, 2 мая.

«За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 57 летальных исходов», - пояснили в ведомстве.

При этом выздоровели 1793 человека. Общее количество по стране - 15 013.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Москве – 5358, Московской области – 807, Санкт-Петербурге – 323, Нижегородской области – 320 и Мурманской области – 143.

Ранее Денис Проценко объяснил, что выход на плато по заболеваемости не самое важное в борьбе с коронавирусом.