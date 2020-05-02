В «Коммунарке» о выходе на плато: «Снижение числа зараженных - это еще не конец истории»

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2 мая 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко призвал не преувеличивать важность выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа. По его словам, эпидемии гриппа, начиная с прошлого века, не проходили по сценарию: рост – плато—падение.

«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных - это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», - высказал он.

Проценко добавил, что у эпидемий часто бывает три волны, которые растягивались на длительные сроки.

Ранее медики показали снимки пяти кожных проявлений во время болезни коронавирусной инфекцией и назвали смертельную аномальную патологию.