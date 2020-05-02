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В «Коммунарке» о выходе на плато: «Снижение числа зараженных - это еще не конец истории»

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

В «Коммунарке» о выходе на плато: «Снижение числа зараженных - это еще не конец истории»
фото: pixels.com

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко призвал не преувеличивать важность выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом нового типа. По его словам, эпидемии гриппа, начиная с прошлого века, не проходили по сценарию: рост – плато—падение.

«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных - это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», - высказал он.

Проценко добавил, что у эпидемий часто бывает три волны, которые растягивались на длительные сроки.

Ранее медики показали снимки пяти кожных проявлений во время болезни коронавирусной инфекцией и назвали смертельную аномальную патологию.

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Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

Группа испанских ученых из академии дерматологии назвала пять типов кожных высыпаний при коронавирусе нового типа. Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни.

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