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Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: British Journal of Dermatology

Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса
фото: pixels.com

Группа испанских ученых из академии дерматологии назвала пять типов кожных высыпаний при коронавирусе нового типа. Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни.

Ученые показали фотографии, на которых изображены различные пациенты с теми или иными кожными проявлениями. Исследование проводилось две недели, рассмотрены случаи 375 пациентов.

При этом 47% больных имели пятнисто-папулезную сыпь в виде небольших красных папул. Кожные проявления держались около 7 дней и присутствовали у тяжелобольных людей, а в 57% вызывали зуд.

Однако 19% пациентов имели покраснения кожи, напоминающие обморожение, а также пузыри и гнойники на пальцах рук и ног. Это не проходило на протяжении 12,7 дней и проявлялись у молодых больных с легким течением заболевания. Также у 19% пациентов на туловище и иногда ладонях были высыпания,  похожие на крапивницу. В основном у тяжелобольных и в 92% случаев вызывали зуд.

У 9% людей на туловище зафиксирована везикулярная (пузырьковую) сыпь, похожая на небольшие волдыри. Держится на протяжении 10 дней. При этом в 67% случаев она вызывала зуд. В основном проявлялась у тяжелых пациентов среднего возраста.

 

Кроме того, у пожилых больных замечен некроз кожи и ливедо, явление напоминающее сетчатый рисунок на коже.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у большинства инфицированных пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе.

БА

Здоровье

Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

Группа испанских ученых из академии дерматологии назвала пять типов кожных высыпаний при коронавирусе нового типа. Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни.

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