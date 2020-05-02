Учёные показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса

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2 мая 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: British Journal of Dermatology

фото: pixels.com

Группа испанских ученых из академии дерматологии назвала пять типов кожных высыпаний при коронавирусе нового типа. Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни.

Ученые показали фотографии, на которых изображены различные пациенты с теми или иными кожными проявлениями. Исследование проводилось две недели, рассмотрены случаи 375 пациентов.

При этом 47% больных имели пятнисто-папулезную сыпь в виде небольших красных папул. Кожные проявления держались около 7 дней и присутствовали у тяжелобольных людей, а в 57% вызывали зуд.

Однако 19% пациентов имели покраснения кожи, напоминающие обморожение, а также пузыри и гнойники на пальцах рук и ног. Это не проходило на протяжении 12,7 дней и проявлялись у молодых больных с легким течением заболевания. Также у 19% пациентов на туловище и иногда ладонях были высыпания, похожие на крапивницу. В основном у тяжелобольных и в 92% случаев вызывали зуд.

У 9% людей на туловище зафиксирована везикулярная (пузырьковую) сыпь, похожая на небольшие волдыри. Держится на протяжении 10 дней. При этом в 67% случаев она вызывала зуд. В основном проявлялась у тяжелых пациентов среднего возраста.

Кроме того, у пожилых больных замечен некроз кожи и ливедо, явление напоминающее сетчатый рисунок на коже.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что у большинства инфицированных пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе.