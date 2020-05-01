Главврач больницы в Коммунарке назвал появившийся на коже новый симптом коронавируса COVID-19

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1 мая 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко, фото из "Фейсбук"

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал еще один новый симптом коронавирусной инфекции COVID-19. По словам Проценко, который сам был заражен коронавирусом, у большинства инфицированных пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе.

"COVID-19. ОРДС, пронация, ИВЛ, выраженные нарушения свертываемости, начались и кожные проявления...", - написал доктор в соцсети.

В марте в больницу в поселке Коммунарка, напомним, начали поступать первые пациенты с подозрением на коронавирус.

Денис Проценко заявил о возможном новом "взрыве заболеваемости" после майских праздников.

Главврач больницы в Коммунарке подчеркнул, что если люди не будут соблюдать самоизоляцию на майские, то могут стать пациентами инфекционных больниц, уровень заболеваемости возрастет, у медиков прибавится работы.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 431 случай заражения коронавирусной инфекцией. 13220 человек выздоровели. Умерли 1169 пациентов.