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Ученые обнаружили смертельно опасную патологию при коронавирусе

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Eurekalert

Ученые обнаружили смертельно опасную патологию при коронавирусе
фото: pixels.com

Ученые выявили патологию у больных коронавирусом нового типа, которая может привести к летальному исходу. Об этом говорится в исследовании специалистов Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов.

«В дополнение к пневмонии, поражающей альвеолярные мешочки в легких, мы также обнаружили сотни тромбов по всему легкому. Подобная ситуация не наблюдается при других типах легочной инфекции, что отчасти объясняет падение уровня кислорода в крови у пациентов с COVID-19», - пояснил профессор Джеймс О'Доннелл.

Эксперты считают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении заболевания увеличивает риск появления сердечного приступа и инсульта. Кроме того, ученые заметили, что пациенты с более высоким уровнем свертываемости крови переносят коронавирус сложнее других и чаще нуждаются в немедленной госпитализации.

Специалисты рассмотрели случаи нескольких тяжёлых пациентов и пришли к выводу, что подобная аномалия вызывает образование микротромбов в легких.

Ранее медики показали снимки пяти кожных проявлений во время болезни коронавирусной инфекцией.

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