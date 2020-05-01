Ученые обнаружили, что препарат, применяемый для лечения коронавируса, опасен и повышает вероятность гибели пациентов

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1 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Китайские ученые обнаружили, что препарат гепарин, который применяют при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, опасен для жизни пациентов. Ученые из КНР выявили, что лекарство с гепарином может неожиданно вызывать у инфицированных коронавирусом пациентов непереносимость и тромбоцитную недостаточность, даже если они никогда раньше не принимали этот препарат.

В этом случает возрастает вероятность гибели пациентов от COVID-19. Китайские исследователи выдали предварительные результаты своей работы. Это исследование может объяснять то, почему фактически все пациенты, которые получали это вещество во время их подключения к искусственной почке, умерли от вируса SARS-CoV-2.

По данным китайских ученых, гепарин применяли для борьбы с COVID-19 в больницах Уханя в период с февраля до начала апреля. Исследователи проанализировали данные по итогам его использования в новейшем госпитале, который оперативно возвели в Ухане.

Ученые объясняют, что иногда прием гепарина иногда приводил к тромбоцитной недостаточности, и это состояние связано с тем, что иммунитет по пока неустановленным причинам начинает вырабатывать антитела, которые могут соединяться с молекулами гепарина. Антитела атакуют тромбоциты, с которыми взаимодействует гепарин, что приводит к массовой гибели клеток. В результате не только не растворяются старые тромбы, но и образуются новые. Также возникают другие опасные последствия.

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