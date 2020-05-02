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В Москве озвучили процент заболевших коронавирусом горожан

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве озвучили процент заболевших коронавирусом горожан
Фото: pixabay.com

В Москве сообщили, что, согласно результатам скрининговых исследований, количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет порядка 2% от общего числа жителей столицы.

В мэрии отметили, что среди всех крупных городов, пораженных коронавирусом, московский результат является минимальным. Отмечается, что большую роль в этом сыграли вовремя введенные ограничительные меры.

«И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», - сказано в сообщении.

АБ

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