В Москве озвучили процент заболевших коронавирусом горожан

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве сообщили, что, согласно результатам скрининговых исследований, количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет порядка 2% от общего числа жителей столицы.

В мэрии отметили, что среди всех крупных городов, пораженных коронавирусом, московский результат является минимальным. Отмечается, что большую роль в этом сыграли вовремя введенные ограничительные меры.

«И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», - сказано в сообщении.