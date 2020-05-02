Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом

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2 мая 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом она напомнила, что даже выздоровевший человек может долгое время продолжать оставаться носителем вируса.

Попова рассказала, что на данный момент в России не было зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом COVID-19.

«Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса», - добавила глава Роспотребнадзора.