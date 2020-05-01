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в Роспотребнадзоре рассказали о сроках наступления второй волны коронавируса

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

в Роспотребнадзоре рассказали о сроках наступления второй волны коронавируса
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре предположили, когда в России может начаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции. В Ведомстве считают, что готовиться к новому всплеску заболеваемости надо осенью.

Специалисты допускают, что летом из-за теплой погоды эпидемия пойдет на спад. При этом с приходом осенних холодов и сырости вирус может снова дать о себе знать.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», - считают в Роспотребнадзоре.

АБ

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