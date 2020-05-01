в Роспотребнадзоре рассказали о сроках наступления второй волны коронавируса

В Роспотребнадзоре предположили, когда в России может начаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции. В Ведомстве считают, что готовиться к новому всплеску заболеваемости надо осенью.
Специалисты допускают, что летом из-за теплой погоды эпидемия пойдет на спад. При этом с приходом осенних холодов и сырости вирус может снова дать о себе знать.
«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», - считают в Роспотребнадзоре.