Вирусолог рассказал, ждать ли россиянам второй волны коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Вирусолог Александр Бутенко проанализировал пандемии, аналогичные нынешней, и пришел к выводу, что в настоящее время нет явных оснований для наступления второй волны коронавирусной инфекции в России.

Специалист отметил, что, хотя второй волны может и не случиться, спешить со снятием ограничений не нужно. Выводить страну из режима самоизоляции стоит начинать только тогда, когда эпидемия пойдет на спад, передаёт Радио Sputnik.

«В любом случае окончание будет не моментальное, не день в день. Если тенденция к снижению заболеваемости будет выраженная, то это позволит постепенно отменять меры жесткого контроля», - сказал Бутенко.