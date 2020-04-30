Песков не исключает риск появления второй волны заражения COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при выходе из режима самоизоляции риск повторной волны заражений коронавирусом нового типа очень высокий.
«Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», - высказал он.
Официальный представитель Кремля отметил, что необходимо принимать взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения.
Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации по коронавирусу на майские праздники.