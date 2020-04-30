Врач Мясников: если заговорили об инопланетянах, значит эпидемия скоро пойдет на спад

Телеведущий и главный врач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в выпуске "Прямого эфира" Малахова посмеялся над теориями о внеземном происхождении коронавируса.
Врач назвал подобные теории явным признаком скорого окончания пандемии COVID-19.
"Эпидемия и правда скоро пойдет на спад. Потому что сначала мы говорим, что это "происки врагов" и "искусственный вирус". Потом это нагнетается, а инопланетяне – это уже верх", - сказал Мясников.
Ранее Мясников рассказал об уникальном феномене, который иногда можно наблюдать у больных COVID-19. Это он наблюдал лично.
Евгений Комаровский прокомментировал обсуждения в некоторых СМИ и соцсетях о том, что коронавирус является всемирным заговором для массового чипирования людей.