Врач Мясников: если заговорили об инопланетянах, значит эпидемия скоро пойдет на спад

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30 апреля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Телеведущий и главный врач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в выпуске "Прямого эфира" Малахова посмеялся над теориями о внеземном происхождении коронавируса.

Врач назвал подобные теории явным признаком скорого окончания пандемии COVID-19.

"Эпидемия и правда скоро пойдет на спад. Потому что сначала мы говорим, что это "происки врагов" и "искусственный вирус". Потом это нагнетается, а инопланетяне – это уже верх", - сказал Мясников.

Ранее Мясников рассказал об уникальном феномене, который иногда можно наблюдать у больных COVID-19. Это он наблюдал лично.

Евгений Комаровский прокомментировал обсуждения в некоторых СМИ и соцсетях о том, что коронавирус является всемирным заговором для массового чипирования людей.