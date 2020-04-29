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Врач Мясников рассказал уникальный случай из своей практики с больным коронавирусом

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Врач Мясников рассказал уникальный случай из своей практики с больным коронавирусом
pixabay.com, врач, коронавирус

Телеведущий и главный врач московской городской больницы № 71 Александр Мясников рассказал об уникальном феномене, который иногда можно наблюдать у больных COVID-19. Это он наблюдал лично.

Пациент с коронавирусом разговаривал с ним при крайне низком уровне насыщения кислородом. "Пациент может сидеть разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода 46%, - объяснил Мясников в эфире Соловьев Live. - Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46, потому что 70 и ниже - он давно интубирован".

Под сатурацией понимают насыщение крови кислородом, которое выражается в процентном соотношении. Интубация трахеи - это манипуляция, в ходе которой в дыхательные пути устанавливается специальная трубка для обеспечения искусственной легочной вентиляции.

Врач Мясников предрек новые серьезные эпидемии.

НС

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