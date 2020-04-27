Врач Мясников предрек новые серьезные эпидемии

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27 апреля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

instagram.com / @alexander_myasnikov1

Человечество ожидают новые, более серьезные эпидемии, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников. Пандемия COVID-19 даст возможность подготовиться к следующим подобным ситуациям.

"Будет другая эпидемия, обязательно будет. Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов", — заявил врач в эфире программы "Спасибо, доктор" . Мясников также уверен, что карантинные меры в России будут продлены: "Мы все понимаем, что карантин продлят на определенное время, недели на две. Не надо ждать ни заявления Владимира Владимировича, ни решения правительства. Это, к сожалению, решение коронавируса", - сказал он. Александр Мясников призвал граждан России набраться терпения и подождать.

Известный актер театра и кино Станислав Садальский раскритиковал деятельность известного врача Александра Мясникова. Артист назвал доктора гадалкой, сравнив его с телеведущей Еленой Малышевой.