Станислав Садальский раскритиковал доктора Мясникова

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23 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Станислав Садальский

Известный актер театра и кино Станислав Садальский раскритиковал деятельность известного врача Александра Мясникова. Артист назвал доктора гадалкой, сравнив его с телеведущей Еленой Малышевой.

"Мясников же всё больше становится похожим на Елену Малышеву, носится по телеканалам, бубнит про глубоко пожилой возраст и как гадалка дает неправильные предсказания о пике пандемии", - написал Садальский в соцсети. Он сравнил Мясникова с другими "выдающимися врачами", которых хорошо знает. Они не участвуют в телепередачах, иногда только дают интервью, "и вся жизнь у них - операции, научная работа".

Доктор Мясников в курсе нелестных высказываний о нем. Он написал на днях в своем блоге: "Столько нового про себя прочитал в интернете и сми! Даже и комментировать не охота. Очень много надергано из моих постов и не всегда по смыслу...Я высказываю своё мнение не путём высасывания его из пальца и не гадаю на кофейной гуще. Я анализирую данные и прогнозы специалистов. Новый короновирус - он именно «новый» и мы можем о нем судить только по аналогии с предыдущими его собратьями".

Доктор Александр Мясников ранее признался, что ошибся в прогнозировании сроков наступления пика заболеваемости коронавирусом в России.

Ранее Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский отметил в интервью корреспонденту "АН", что режим самоизоляции – это дело совести и ответственности каждого.