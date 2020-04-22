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Доктор Мясников признал, что ошибся в прогнозах о пика эпидемии коронавируса

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников признал, что ошибся в прогнозах о пика эпидемии коронавируса
Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Александр Мясников признался, что ранее ошибся в прогнозировании сроков наступления пика заболеваемости коронавирусом в России. Ранее он предрекал, что пик наступит в конце апреля.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», - заявил врач.

При этом он отметил, что очень сложно предсказать, когда пандемия доберется до пика. Он добавил, что в сложившейся ситуации остается только ждать.

АБ
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