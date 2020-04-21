Доктор Мясников назвал знаковое событие в лечении коронавируса в РФ

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21 апреля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о важном событии в лечении коронавируса нового типа. Кроме того, он отметил, что сейчас медики стали оперативнее выявлять бессимптомных носителей.

«Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, если «по любому чиху» госпитализировать пациента, то нельзя исключать заражение внутрибольничной инфекцией: «как бы мы ни огораживали это».

Ранее Александр Мясников поделился историей о том, как «незаметно» переболел коронавирусом.

Кроме того, в Москве первые пациенты вылечились от новой инфекции с помощью переливания плазмы.