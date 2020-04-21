В Москве появились первые вылечившиеся пациенты от COVID-19 после переливания плазмы

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что три пациента вылечились от коронавируса нового типа после переливания плазмы. Все находятся в хорошем состоянии и выписаны из столичных больниц.

«Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней», - пояснила она, отметив, что двое проходили лечение в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а третий - в городской клинической больнице №52.

Ракова выразила надежду, что количество таких выздоровлений будет расти и данный метод лечения поможет в борьбе с пандемией.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева заявила, что «плохие новости» про распространение коронавируса нового типа усиливают эффект самоизоляции.