Скабеева считает, что «запугивание людей» усиливает эффект от самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ольга Скабеева, Instagram

Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что народу нужно рассказывать только «плохие новости» про распространение коронавируса нового типа. По ее словам, это позволит уберечь людей от заражения инфекцией.

«… чем больше мы рассказываем про статистику не положительную, а отрицательную, чем больше мы запугиваем людей, чем больше мы их стращаем, тем качественнее они сидят дома и, как следствие, не заболевают», - пояснила она в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

Скабеева отметила, что в понедельник количество заболевших значительно уменьшилось.

Общее количество зараженных в России составило 47121 чел., из них 3446-выздоровели, 405-умерли.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в реанимацию попал ребенок с ДЦП из-за коронавируса.