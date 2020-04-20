В Ульяновской области ребенок с ДЦП заразился коронавирусом и попал в реанимацию

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20 апреля 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что не сегодняшний день в регионе госпитализировали сорок пять человек с подтвержденным у них коронавирусом нового типа. Кроме того, среди них поступил ребенок в тяжелом состоянии.

«… трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Один из юных пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находится сейчас в реанимации. У него есть сопутствующее заболевание: ДЦП», - пояснил он.

Общее число заболевших в Ульяновской области составило 187 человек, из них трое – выздоровели, двое-умерли.

Ранее сообщалось, что журналиста поразило состояние 17-летней девушки с коронавирусом в подмосковной больнице.