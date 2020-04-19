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Журналиста удивило состояние 17-летней пациентки с коронавирусом: «Господи, что с ней»

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Журналиста удивило состояние 17-летней пациентки с коронавирусом: «Господи, что с ней»
фото: pixels.com

Журналист Антон Красовский удивился, когда увидел зараженную коронавирусом нового типа девушку в клиническом госпитале Лапино. Отмечается, что пациентка переносит заболевание в тяжелой форме.

«Господи, а почему в 17 лет, что с ней?» - поразило его состояние больной.

Сотрудники медицинского учреждения объяснили, что девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии. По их словам, ее привезли уже подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом специалисты отметили, что 17-летняя пациентка не входит ни в одну из групп риска.

Ранее пациенты, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции, рассказали о своих симптомах. Кроме того, ученые предупредили об опасности заражения для некоторых молодых людей.

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