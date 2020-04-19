Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 апреля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

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Елена Малышева, врач, профессор, ведущая популярной телепрограммы о здоровье предупредила об опасности заражения коронавирусной инфекцией для некоторых молодых людей. Теледоктор Малышева пообщалась с учеными-медиками Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и после этого отметила, что тяжело переносить заболевание коронавирусом могут молодые люди, у которых диагностированы такие заболевания как сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение.

По данным медиков, в группе риска по коронавирусу в основном пожилые, но встречаются тяжелые случаи заболевания молодых людей. Так в Москве около половины случаев заражения - молодые люди. Некоторые из них, у кого есть сопутствующие заболевания, попадают в реанимацию на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В связи с этим Елена Малышева в очередной раз призвала соблюдать режим изоляции. Теледоктор подчеркнула, что самоизоляция необходима, чтобы не заражать людей с риском развития осложнения. Напомним, ученому-ядерщику, скончавшемуся от коронавируса в Коммунарке, было 39 лет.