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Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID
pexels.com

Елена Малышева, врач, профессор, ведущая популярной телепрограммы о здоровье предупредила об опасности заражения коронавирусной инфекцией для некоторых молодых людей. Теледоктор Малышева пообщалась с учеными-медиками Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и после этого отметила, что тяжело переносить заболевание коронавирусом могут молодые люди, у которых диагностированы такие заболевания как сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение.

По данным  медиков, в группе риска по коронавирусу в основном пожилые, но встречаются тяжелые случаи заболевания молодых людей. Так в Москве около половины случаев заражения - молодые люди. Некоторые из них, у кого есть сопутствующие заболевания, попадают в реанимацию на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В связи с этим Елена Малышева в очередной раз призвала соблюдать режим изоляции. Теледоктор подчеркнула, что самоизоляция необходима, чтобы не заражать людей с риском развития осложнения. Напомним, ученому-ядерщику, скончавшемуся от коронавируса в Коммунарке, было 39 лет.

 

 
 
 
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Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)18 Апр 2020 в 2:32 PDT

ИЧ

Здоровье

Учёные и врачи перечислили категории молодых людей, для которых особо опасно заражение коронавирусом COVID

Учёные перечислили категории молодых людей, для которых заражение коронавирусом смертельно опасно

Елена Малышева, врач, профессор рассказала, что тяжело переносить заболевание коронавирусом могут молодые люди, у которых диагностированы сахарный диабет, сердечная недостаточность, ожирение.

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