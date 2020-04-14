Ученому-ядерщику, скончавшему от коронавируса в Коммунарке, было 39 лет. Даниил Тлисов работал в ЦЕРНе

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14 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Даниил Тлисов, фото с сайта mk

Сотрудник Института ядерных исследований РАН Даниил Тлисов умер в больнице в Коммунарке. Ученому-ядерщику было 39 лет. У него диагностирована коронавирусная инфекция. Тлисова в больнице подключали к аппарату ИВЛ, врачи боролись за жизнь мужчины четыре дня.

Научный руководитель Даниила Тлисова, руководитель отдела физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрий Куденко рассказал, что ученый работал в ЦЕРНе (CERN — Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий).

По словам Куденко, 21 марта Даниил прилетел в Москву из Женевы и находился в самоизоляции. Они с супругой ни куда не выходили, сидели дома. На 10-й день после прилета у Тлисова поднялась температура до 38 градусов. Вызвали врача. У Даниила взяли анализы на коронавирус и посоветовали продолжать лечение дома. Высокая температура у него держалась. 4 апреля супруги вновь вызвали врача. Второй тест дал отрицательный результат. Но медики все же приняли решение госпитализировать Даниила. Молодого ученого в Коммунарке положили в отдельную палату. Поставили диагноз COVID-19. 10 апреля его уже перевели в реанимацию, подключили к прибору искусственной вентиляции легких. Но ученый не выжил.

Ученый родом из Екатеринбурга, жил в Троицке, был специалистом по Большому андронному коллайдеру. В 2016 году Данила Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS (один из четырех крупных детекторов на БАК) за большой вклад в исследование радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения