Зараженные коронавирусом рассказали о первых симптомах: «Перестала дышать»

Пациенты, которые проходят лечение с тяжелой и легкой формами новой коронавирусной инфекции, рассказали о своих симптомах. Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Instagram врач и телеведущая Елена Малышева.
Теледоктор посетила больных в научно-клиническом центре ФМБА. Там зараженных разделили на три группы и выдали браслеты красного, желтого и зеленого цветов – тяжелая, средняя и легкая формы заражения. При этом за первой группой ведется пристальный контроль.
Пациентка с красным браслетом рассказала, что перед тем, как ей вызвали врача, она «перестала дышать». Она отметила, что сейчас себя чувствует гораздо лучше.
А вот 72-летняя женщина с легкой формой заболевания поделилась, что у нее неделю была температура 37,2 и начинала подниматься после обеда. Пенсионерка призналась, что могла остаться дома, но захотела «отдохнуть».
«… у меня температура поднялась до 39,7», - вспоминает мужчина, у которого выявили двухстороннюю пневмонию. Кроме того, он добавил, что жена-врач до последнего пыталась сбить жар, а заразиться он мог только в магазине.
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