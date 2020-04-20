Доктор Мясников вспомнил, как болел коронавирусом

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20 апреля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом нового типа. Он отметил, что прошел тестирование на наличие антител в организме.

«Помню, я кашлял, это было во время моего путешествия на Филиппины этой зимой. <…> Либо это было то [коронавирус], либо я вообще его не заметил», - признался он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Александр Мясников рассказал о будущем нового коронавируса после завершения пандемии в России.Он добавил, что сейчас обществу придется «жить в условиях небывалого эксперимента - тщательного наблюдения за распространением коллективного иммунитета».