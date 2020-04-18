Доктор Мясников рассказал о сценарии будущего развития коронавируса

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18 апреля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о будущем нового коронавируса после завершения пандемии в России. По его словам, есть возможноcть, что новая инфекция «останется с нами навсегда, присоединившись к сонму вирусов и бактерий, с которыми мы сосуществуем».

«Что бы новый короновирус стал просто «одним из», человечество должно приобрести коллективный «стадный» иммунитет. До появления вакцины это обозначает, что 60% людей должно этим коронавирусом переболеть. Да, не приятно, но не трагично: болезнь в подавляющем числе случаев протекает малосимптомно, а то и вовсе не заметно … до этого времени болезнь будет тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь», - пояснил он.

Мясников отметил, что вирусы существовали и раньше и «все протекало естественным путём». Он добавил, что сейчас обществу придется «жить в условиях небывалого эксперимента - тщательного наблюдения за распространением коллективного иммунитета».

Кроме того, доктор с иронией предположил появление в будущем «иммунного паспорта», который будет подтверждать наличие антител в организме человека.