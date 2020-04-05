Доктор Мясников назвал пребывание в самоизоляции «стрессом»: «Выйти без отвисшего пуза и нервного тика»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 апреля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чем старается занять свое время в период самоизоляции. По его словам, пребывание в ограниченном пространстве - это «огромный стресс», но выйти из карантина нужно без стыда для себя и близких.

Мясников призывает спать и ложиться в одно и то же время, заниматься гимнастикой, читать больше книг и меньше смотреть телевизор. Эксперт отметил, что свободное время можно потратить на изучение чего-то нового или просмотр соответствующих фильмов.

«… больше книг! Настоящих, пахнущих детством. Пустите в дом графа Монте-Кристо, Ришелье и князя Мышкина!» - высказал он.

Кроме того, врач предлагает составить меню и расписание своего дня, чтобы выработать самодисциплину и «сохранить душевное спокойствие».

«Наше дело-выдержать карантин и выйти из него без отвисшего пуза и нервного тика», - заключил он.

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