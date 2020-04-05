В Роспотребнадзоре объяснили важность режима самоизоляции: «Каждый заболевший заражает ещё трёх человек»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

5 апреля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России удается избежать взрывного роста заболеваемости коронавирусом нового типа. По ее словам, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции.

«Каждый заболевший заражает ещё трёх человек, а они в свою очередь заражают дальше. И эта веерная цепочка должна быть остановлена. Как это сделать? Никак иначе, как разобщить людей - это тоже эпидемиологический термин», - пояснила глава ведомства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Попова отметила, что «разобщение людей» эффективно сдерживает развитие ситуации.

Напомним, что число заболевших превысило 5,3 тыс. человек.