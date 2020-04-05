Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в России

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5 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала новые данные по количеству зараженных коронавирусной инфекцией в России. Известно, что число заболевших превысило 5,3 тыс. человек.

Анна Попова считает, что Российской Федерации удается «не сорваться во взрывной рост» распространения коронавирусной инфекции.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране выявлено 658 новых случаев в 14 российских регионах, среди них наибольшее количество в Москве. При этом коронавирус подтвержден у 23 человек старше 80 лет, у 250 - от 18 до 45 лет, у 189 – от 46 до 65 лет, а также у 19 детей.