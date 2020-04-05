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В России за сутки выявили 658 случаев заражения COVID-19

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 658 случаев заражения COVID-19
анализ, pixabay.com
За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевшие люди были выявлены в 14 российских регионах.
 
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 5 апреля, подчеркнули, что в общей сложности на сегодняшний день в России зафиксировали 5389 случаев заражения коронавирусом нового типа в 79 регионах.
 
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за сутки в Москве было выявлено 536 случаев заболевания COVID-19.

 

ЕТ
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