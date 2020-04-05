В России за сутки выявили 658 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последней информации, заболевшие люди были выявлены в 14 российских регионах.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 5 апреля, подчеркнули, что в общей сложности на сегодняшний день в России зафиксировали 5389 случаев заражения коронавирусом нового типа в 79 регионах.